Певец Стинг реализовал весь каталог своих композиций Universal

Британский певец Стинг продал весь каталог собственных треков компании Universal Music Publishing. Об этом сообщили Nation News.

Сотрудники компании подчеркнули, что Стинг является одним из самых коммерчески успешных и популярных музыкантов за последние 50 лет. По их словам, сделка является крупным историческим событием. Они получили права на все сольные композиции музыканта, а также на произведения, созданные в составе группы The Police.

Договор с британским певцом распространяется как на его авторские произведения, которых насчитывается свыше 600, так и на отчисления от работ. Теперь организация будет получать все средства от публикации песен Стинга.

Ранее сооснователь группы King Crimson, музыкант Иэн Макдональд скончался. Мужчине было 75 лет. На протяжении последних лет жизни мужчина боролся с раком, от которого в результате и погиб. Представитель британского музыканта сообщил, что он умер 9 февраля в своем доме в Нью-Йорке. Рядом с ним были его родные и близкие.