Сооснователь группы King Crimson скончался на 76-м году жизни

Музыкант Иэн Макдональд долгое время боролся с раком. Именно он стал причиной его смерти. Такое заявление сделал журнал Rolling Stone со ссылкой на его представителя.

Представитель британского музыканта сообщил, что он умер 9 февраля в своем доме в Нью-Йорке. Рядом с ним были его родные и близкие. Макдональду было 75 лет.

Музыкант родился в Остерли. В 1968 году музыкант стал одним из основателей группы King Crimson, в дебютном альбоме которой играл на клавишных и духовых инструментах. Этот сборник занимает второе место в списке «50 величайших прог-рок-альбомов всех времен» журнала Rolling Stone.

Позже он покинул King Crimson и стал одним из сооснователей бэнда Foreigner. В ней он выпустил несколько альбомов, которые получили статус платиновых. После ухода из групп Макдональд выпустил сольные пластинки, а также много работал с другими знаменитыми музыкантами.

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