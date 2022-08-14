Первая женщина-астронавт из Туниса полетит на МКС в 2024 году

Первая в Тунисе женщина-астронавт, по планам, отправится на Международную космическую станцию в марте 2024 года. Она также станет первой на МКС представительницей Африки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя тунисской компании Telnet Holding Хахиля Луати.

«Мы планируем, что полет состоится в марте 2024 года», — сказал Луати.

Восемь кандидаток для полета представили в Тунисе 13 августа, когда там отмечают Женский день. Кандидатки проходят медицинские обследования. Для участия в финальном этапе отбора в Россию поедут шесть женщин. В итоге определятся два космонавта: одна станет основным членом экипажа, другая — запасным.

Тунис и Россия в 2021 году подписали Меморандум о взаимопонимании по двустороннему сотрудничеству в области космических полетов. В Тунисе установили бронзовый бюст первого космонавта Юрия Гагарина — посол России Сергей Николаев назвал событие «символом набирающего обороты двустороннего взаимодействия».