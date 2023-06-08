Интересное 08 июня 2023, 03:04 Переплаты работодателей за невыспавшихся сотрудников оценили в 3,5 трлн рублей в год НАФИ: работодатели переплачивают за невыспавшихся сотрудников 3,5 триллиона рублей в год РИА «Новости»

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Аналитический центр НАФИ провел исследование, согласно которому работодатели переплачивают за невыспавшихся сотрудников 3,5 триллиона рублей в год. Недосып ощущают почти 48% работников, написал РБК.

Опрос проводили в мае этого года, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек.

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«Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит работодатель в эти дни переплачивает работнику», — сказано в исследовании.

В среднем переплаты за невыспавшихся сотрудников в месяц составляют 291 миллиард рублей или 3,5 триллиона рублей в год по всей стране. Последний показатель вырос почти на 100 миллиардов рублей по сравнению с 2019 годом.

При подведении итогов аналитики учли численность работающих россиян — 72 миллиона человек. Также они смотрели на процент тех, кто не высыпается, и уровень средней зарплаты по регионам. В среднем россияне ощущают недосып четыре дня в неделю. На недостаток сна пожаловались 48% опрошенных, из них 30% отметили, что в такие дни эффективность их работы снижается на 51-75% по сравнению с теми периодами, когда отдых был достаточным.

Больше других недосыпают россияне в возрасте от 35 до 44 лет. Женщин среди них оказалось больше, чем мужчин (58%).

Ранее врач-невролог Антон Тихоновский сообщил, что недосып даже пару часов в неделю может приводить к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе к инсульту и инфаркту.