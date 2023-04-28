28 апреля 2023, 13:14
Невролог Тихановский: недостаток сна может привести к инфаркту и инсульту
Даже недосып пару часов в неделю может приводить к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе к инсульту и инфаркту. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-невролог Антон Тихоновский.
Взрослый человек в среднем должен спать не менее семи-девяти часов в сутки. Если на протяжении длительного времени человек испытывает бессонницу, то у него, в первую очередь, страдают центральная нервная система и когнитивные функции, написал сайт kp.ru.
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Недосыпание мешает похудению, влияет на работоспособность и общее самочувствие. Кроме того, из-за плохого сна происходят сбои в работе иммунной системы, резюмировал Тихановский.
Врачи
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