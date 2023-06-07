Интересное 07 июня 2023, 02:54 Обломки НЛО обнаружили в рамках секретной программы США NewsNation: обломки внеземного происхождения обнаружены в рамках секретной программы США Pxhere

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Обломки внеземного происхождения были обнаружены в рамках секретной программы США по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО). Эту программу десятилетиями курирует американское правительство. Об этом заявил бывший сотрудник Национального агентства геопространственной разведки (NGA) и экс-офицер ВВС США Дэвид Груш в интервью телеканалу NewsNation.

«[Сотрудники] извлекают технические транспортные средства нечеловеческого происхождения, назовите их космическими кораблями, если хотите, которые либо приземлились, либо потерпели аварию», — сказал Груш.

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В состав NGA, как сообщил Груш, якобы входила группа оперативников и техников. Они изучали и восстанавливали эти транспортные средства.

Также бывший офицер заявил о существовании «изощренной, аморальной и неэтичной кампании» по дезинформации подобных сообщений об НЛО, которая нацелена на население США.

Как указано, Груш представил доказательства существования программы Конгрессу США, но это пока осталось без ответа.

NewsNation также не предоставил каких-либо дополнительных доказательств в поддержку теории Груша.

Профессор Стэнфордского университета в США Гарри Нолан ранее заявлял, что на Земле долгое время обитали инопланетяне. По его мнению, пришельцы до сих пор живут среди землян, но распознать их не так-то просто. Как отмечал Нолан, вероятность присутствия пришельцев на Земле составляет 100%.