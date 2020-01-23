В Москве толстую тигрицу по кличке Ибица отправили к диетологу

Из московского зоопарка в ветклинику привезли тигрицу по кличке Ибица. Ветеринару сказали, что животное страдает от ожирения.

«Да, она у вас хорошо откормлена», — сказала врач. Ей также сообщили, что до года с хищницей все было хорошо, а в последнее время она начала есть все, что ей дают и в больших количествах.

Ветеринар назвала данный случай «синдром полифагии». По ее словам, у животного с нормальной комплекцией должны через кожу и шерсть просматриваться некоторые анатомические части, такие как ребра, лопатки, тазовые кости и позвоночник.

Ветеринар назначила Ибице диету, физические нагрузки, а также иглоукалывание в ушную раковину, «точку жажды и голода». Врач намерена в это место также поставить золотую серьгу, которую также иногда используют в человеческой медицине для похудения.

Ранее сообщалось, что десять тигров были брошены в грузовике на польско-белорусской границе. Их везли в Россию, но грузу и персоналу запретили въезд в Белоруссию. Одно животное уже погибло. Зоопарк польского города Познань приютил хищных кошек.