Тигров бросили умирать в грузовике на белорусской границе. Их везли в Дагестан

Десять тигров бросили в грузовике на польско-белорусской границе 26 октября. Их везли в Россию, но грузу и персоналу запретили въезд в Белоруссию. Одно животное уже погибло. Зоопарк польского города Познань решил приютить кошек.

22 октября тигры выехали из Италии. Гигантские кошки должны были стать подарком зоопарку в Дагестане. Но таможня Белоруссии назвала ветеринарные сертификаты неполными, при этом у сопровождающих тигров итальянцев не было белорусских виз.

«Одна из проблем заключалась в том, что нам были предоставлены для оформления копии ветеринарных сертификатов итальянской ветеринарной службы», — заявил начальник Брестского пограничного контрольного ветеринарного пункта Дмитрий Веренич.

Так животные застряли на границе. Тигры быстро истощились, один умер. В ситуацию вмешался польский зоопарк, у которого, правда, нет денег для содержания всех животных. Не было и разрешения мэрии Познани на переезд тигров в местный зоопарк.

Однако 30 октября глава города Яцек Ясковяк написал в Facebook, что все кошки переезжают к полякам. Остался главный вопрос: смогут ли истощенные тигры пережить дорогу.

«Это только начало борьбы за их выживание, а время ожидания уменьшило шансы животных на жизнь. Мы не знаем, сколько выживет тигров. Но мы не сдадимся, каждое животное для нас бесценно», — сообщили в зоопарке.

Там животных отправят на карантин, то есть посадят в специально отведенный блок. Как только кошки поправятся, их отправят в Испанию — в специальный центр для диких зверей.