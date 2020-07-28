Особое влияния вина на россиян связали с отсутствием культуры потребления

Организм европейцев приучен к вину в ходе многовекового употребления этого продукта. У россиян оно часто вызывает изжогу и боли, и в целом вредит их здоровью гораздо больше, чем жителям Франции, Италии или Испании.

Об этом в интервью радио Sputnik сообщил доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Владимир Ковальзон.

Он уточнил, что в этих странах граждане знают, какое вино употреблять с какими блюдами, как и когда его следует пить.

«Там люди разбираются в сортах винограда и понимают, к какой еде какое вино подходит. У них есть винная культура. Они приучены пить вино, и у них ферментная система с желудком привыкли к этому. У россиян от вина часто бывает изжога, поэтому они не любят натуральные вина. У нас их считают кислыми, а у европейцев организм адаптирован к этому», — пояснил доктор биологических наук.

Владимир Ковальзон предположил, что уменьшить негативное влияние вина на желудок россиянам поможет его правильный подбор. Он подчеркнул, что помощь сомелье может быть очень полезна, но выбор напитка дело индивидуальное. Эксперт добавил, что россияне не разбираются в винах, и ориентируются только по их стоимости.

«Для этого сомелье должен подсказать. Но он тоже не знает вас и может только примерно сориентироваться. На самом деле, человек должен сам себе подобрать вино, от которого ему будет хорошо и живот болеть не будет, и изжоги не будет», — заявил Владимир Ковальзон.

Он также посоветовал не пить вино в больших «токсических» дозах.

Эксперты сообщили, что из-за пандемии коронавируса производство итальянского вина оказалось под угрозой. Объем производства из-за неблагоприятных погодных условий упал еще в 2019 году. В этом году прогнозируется еще больший обвал спроса.