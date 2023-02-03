Интересное 03 февраля 2023, 03:23 Ошибка помогла французу выиграть в лотерею 17 миллионов евро Житель Франции случайно выиграл в лотерею 17 млн евро Pixabay

Читать 360tv в

Житель Франции выиграл в лотерею 17 миллионов евро, сделав ошибку при выборе даты розыгрыша электронного билета. Об этом сообщил французский регулятор азартных игр Francaise des jeux.

Розыгрыш лотереи проходил в январе. Участник, который играл через интернет, хотел «попытать удачу именно в пятницу, 13 числа, но ошибся при выборе даты и отметил 14 января». В итоге француз выиграл 17 миллионов евро.

Реклама

Отмечается, что 40-летний житель Франции не стал раскрыть свою личность. Теперь он планирует уволиться с работы и заняться предпринимательством. Также житель Франции купит дом и начнет путешествовать. По словам победителя, теперь он «перестать покупать мясо в супермаркете и начнет приобретать его у мясника».

Реклама

Еще один популярный во Франции джекпот EuroMillions также делает людей богачами. В разные годы четверо европейцев выигрывали от 61 до 177 миллионов. Участниками конкурса ежегодно становятся порядка 200 миллионов человек. Лотерейные билеты покупают во Франции, Испании, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии, Австрии, Ирландии и Португалии.