Опубликован рейтинг СМИ в TikTok. Аккаунт «360» стал лидером

Аккаунт «360» в TikTok возглавил рейтинг СМИ по числу подписчиков. В пятницу, 18 июня, их стало пять миллионов. Поставлен и другой рекорд — пост собрал 20 миллионов просмотров всего за три дня.

Среди аккаунтов российских и зарубежных СМИ в TikTok 360tv — на первом месте. Особое внимание пользователей привлек ролик с ведущей Ариной Ростовской. Она исполнила хит певца Masked Wolf Astronaut In The Ocean голосами разных артистов и героя популярного мультика. Официальный аккаунт платформы в Instagram выделил этот пост, отметив, что всего за три дня он набрал 20 миллионов просмотров — сейчас их уже 33,3 миллиона.

Рейтинг СМИ в TikTok

После 360tv в рейтинге идет TikTok телеканала «Пятница», на чью страницу подписаны 2,1 миллиона людей. На третьем месте — «Матч ТВ», на аккаунт подписаны 829,3 тысячи пользователей.

На PostNews подписаны 231,8 тысячи пользователей, на «Москву 24» — 130,3 тысячи, на Lenta.ru — 95,2, на телеканал «Дождь» — 68,2.

У зарубежных СМИ количество подписчиков существенно отличается от российских. Вот так выглядит топ-5.

У издания BuzzFeed в TikTok 939,1 тысячи подписчиков, у The Sun — 777,9 тысячи, у BBC — 610,3 тысячи, у NBC — 91,5 тысячи, у The Guardian Australia — ровно 72 тысячи.

Ведущая TikTok «360» Арина Ростовская делает пародии на знаменитостей и популярных персонажей, ищет совпадения в известных музыкальных композициях и приглашает в ролики других известных блогеров и тиктокеров.