Арина Ростовская — именно та девушка, которая делает видео на странице 360tv в TikTok. Еще с детства она открыла в себе желание творить. Арина Ростовская получила опыт в репетиторстве, журналистике и даже рыбалке, хотя училась экономике и менеджменту. В беседе с «360» Арина рассказала о своем детстве, творческом пути, успехах и проблемах, с которыми сталкивается каждый контент-мейкер.

Детство и юность

Арина Ростовская родилась в Вильнюсе, но большую часть жизни провела в Петербурге. Она училась в обычной школе. Но почему-то в ней было много детей из неблагополучных семей, поэтому и воспоминаний хороших об этом времени у Арины мало.

Отец Арины — актер Малого драматического театра, а мама — инженер. От папы Арине передалась тяга к творчеству. Она часто говорила родителям, что хочет стать актрисой. Но желаний Арины семья не разделяла. Мама говорила, что ей нужно найти стабильную работу, зарабатывать, чтобы впоследствии содержать семью и детей. Да и отец не хотел, чтобы дочь шла по его пути. По его словам, это профессия непостоянная — сильная зависимость от графика, длительные командировки.

Арина Ростовская поступила на бюджет на факультет экономики и менеджмента в Политехническом университете, где отучилась четыре года. Однако обучение на экономиста, который занимается недвижимостью, надоело Арине уже в первые дни.

Со второго курса она начала работать вожатой в лагерях. Она развлекала детей на школьных каникулах с 18 до 23 лет. Одновременно с этим Арина Ростовская в тайне от родителей устроилась работать в газету, писала статьи, лайфхаки, составляла топ мест для гуляний и так далее. Потом она устроилась в глянцевый журнал, где писала о свадьбах и нарядах.

Источник фото: личная коллекция Арины Ростовской

Попытки «пробиться»

Возможно, решающим в жизни Арины стало событие, произошедшее на четвертом курсе университета — в 2012 году. Арина Ростовская в очередной раз поехала вожатой в лагерь. Она придумала песню, написала текст для детей и сама аккомпанировала им. Композиция называлась «Пушистые шмели».

Через две недели, когда вернулась домой, обнаружила, что видео собрало 30 миллионов просмотров. Его обозревал Стас Давыдов, канал +100500. Меня стали звать на каналы, у меня взяли интервью, и я поняла, что мне надо продвигаться в мир не только журналистики, но и тележурналистики Арина Ростовская.

С тех пор Арина Ростовская пыталась в Петербурге «пробиться в этот мир». Она слушала, как говорят известные теле- и радиоведущие, записывала их подводки, разговаривала, как они. Арина сама ставила себе голос, потому что денег на репетиторов у нее не было. Зато было музыкальное образование.

Старания не были напрасными. Арина Ростовская начала ходить на петербургские светские мероприятия и делать оттуда необычные репортажи. Она устраивала челленджи со звездами прямо во время концертов и других мероприятий.

Потом Арину Ростовскую позвали работать ведущей. Ее телекарьера началась с шоу «Доброе утро» на региональном канале Life78. Ей нужно было вставать в 02:30, чтобы ехать в студию и готовиться к утреннему эфиру.

В 2015 году Арину пригласили на НТВ. Тогда она и переехала в Москву. На канале Арина Ростовская проработала полгода, и ее позвали в Rambler в качестве автора вирусных видео. Потрудившись там еще немного, Арина Ростовская пришла на «Муз ТВ». На телеканале она пробыла 2,5 года, но ушла в том числе из-за «коварности» шоу-бизнеса.

В 2019 году Арина Ростовская начала работать на телеканале «360». Она вела YouTube-проект «Аринэ и микрофон».

Источник фото: личная коллекция Арины Ростовской

Успех в TikTok

Сейчас Арины ведет успешный канал в TikTok — 3,8 миллиона подписчиков и почти 50 миллионов лайков. Ролики стабильно набирают несколько миллионов просмотров. Ее гости — известные исполнители: Тимур Родригез, Митя Фомин, Дава, Ольга Бузова, Роман Каграманов, Кирилл Нечаев, группа RASA и другие.

Успех в TikTok начался с публикации отрывков из репортажей, которые Ростовская делала для телеканала «360». Там были нестандартные мероприятия: фестивали гуся, бани, нижнего белья и так далее.

Некоторые синхроны людей я переделывала, будто они рэпчик читают, танцуют под Drаkе или The Weeknd. Это было смешно. Эти отрывки я стала загружать в TikTok. Первый ролик за один вечер собрал 100 тысяч просмотров. Меня это удивило, я подумала: «Ничего себе, как на старте площадка дает тебе мощный рост». И продолжила [снимать]. Подписчики стали приходить Арина Ростовская.

TikTok Ростовской приглянулся, потому что там нет ненавистного ей гламурного формата, в отличие от того же Instagram. В TikTok аудитория любит юмор.

«Чем проще и больше ты можешь пошутить над собой, тем больше отклика найдешь в глазах аудитории», — сказала Арина Ростовская «360».

Источник фото: личная коллекция Арины Ростовской

Но Арина Ростовская столкнулась в соцсети и со сложностями. Одна из них — постоянный поиск того формата, который нравится аудитории.

Ты постоянно в поиске, постоянно думаешь, чем ты можешь удивить. Тебе нужно следить за повесткой дня, трендами, чтобы делать что-то, что людям зайдет. TikТоk мне понравился тем, что там нет напыщенности, излишнего гламура, который есть в Instagram Арина Ростовская.

Пародии Арины Ростовской

Арина Ростовская пробовала много жанров. Один из них назывался «Плагиат или совпадение», где она сравнивала новые песни со старыми. Она рассказывала о типах рэпа, танцевала в костюме дерева, накрывала стол в метро, писала музыку подручными средствами.

Но самый свежий и актуальный формат у Арины Ростовской — пародии. Каждый ролик на канале набирает миллионы просмотров. К этому жанру ей помогла прийти пандемия: когда было много времени подумать, «кто мы и что мы».

«Я вспомнила, что у меня в детстве была мечта озвучивать мультфильмы. Я играла с игрушками из „Киндер сюрприза“, на подоконнике их расставляла и говорила за каждого персонажа разным голосом. Чтобы типа зрителям на подоконнике было понятно, что у дельфина один голос, а у пингвина, который уронил мороженое, другой. Во время пандемии я это вспомнила, и мне пришла в голову мысль снять ролик: а как бы герои мультсериала отреагировали, если бы карантин закончился?» — рассказала Арина Ростовская.

Тогда она поняла, что озвучка мультипликационных персонажей заходит в TikTok. Но тут возникли новые сложности — Арина Ростовская какое-то время не могла расслабиться и делать то, что нравится: перевоплощаться в других людей, пародировать. Эти комплексы быстро прошли, и в августе 2020 года Арина Ростовская сделала пародийный ролик, который собрал шесть миллионов просмотров. Потом Ростовская сняла еще один похожий ролик и поняла, что этот формат нравится аудитории.

Я решила на какое-то время остаться только в этом формате. До сих я в нем нахожусь. Раньше это были только мультипликационные персонажи, а теперь и медийные личности, мемы, зарубежные исполнители. В октябре один ролик залетел на 25 миллионов просмотров, потому что попал в мировые рекомендации. Я там пародировала знаменитостей зарубежных Арина Ростовская.

Источник фото: личная коллекция Арины Ростовской

Теперь у нее, помимо кошки Пушки, есть миллионы фанатов, которые с удовольствием смотрят новые пародии и ждут новых роликов от тиктокерши в кепке.

Ростовская рассказала «360», что изначально головной убор был предназначен для поездки на рыбалку в Астрахань. А потом она подумала, что кепка помогает придать простоту образу, чтобы не было «напыщенности», как в Instagram.

«Чтобы не думали, что я очередная девчоночка, которая красуется перед камерой. Я очень не люблю такой формат, потому что это путь наименьшего сопротивления. Нет ничего проще, чем просто накраситься и показать, какой ты весь из себя. Я такая же простая девчонка, как и твои друзья, которые гуляют во дворе», — сказала Ростовская.

Скандал с Little Big

Летом 2020 года на Арину Ростовскую напали с критикой фанаты группы Little Big. У тиктокерши вышло видео «Плагиат или совпадение», где она заметила сходство песен российского коллектива с композициями Тhе Вlасk Еуеd Реаs. Например, песня Uno, с которой российская группа собиралась выступить на Евровидении, очень напоминала трек My Humps, который у американской группы появился еще 13 лет назад. А песня I’m OK смахивала на песню Scream & Shout. Кроме того, трек Go Bananas напоминал тот же My Humps.

Арина же уверяла, что в своем ролике никого не критиковала, а просто заметила забавное сходство.

«Журналисты преподносят информацию через призму „скандала“, мол, „Арина Ростовская обвинила Little Big в плагиате“. В своем ролике я поделилась своим личным музыкальным наблюдением, сравнив два отрывка. Здесь нет критики, осуждений и уж точно обвинений в том, что кто-то что-то украл. Более того, если послушать оба трека от начала и до конца, песни едва ли можно назвать похожими. Треки Little Big практически мгновенно становятся хитами, а это говорит только о том, что их саунд-продюсер — молодец», — объясняла тогда Ростовская.

Исполнители из Little Big этот вопрос никак не комментировали.