Оператор телеканала НТР 24 помог спасателям на месте пожара в Нижнекамске

Спасателям на месте взрыва газа в Нижнекамске помог оператор телеканала НТР 24. Сегодня в одном из домов прогремел сильный взрыв, а после начался пожар.

На кадрах видно, как оператор использует подсветку на камере для того, что сотрудникам МЧС было легче проводить спасательные работы в темноте. Видео опубликовано на официальном Telegram-аккаунте телепередачи «Мобильный репортер».

«Бахри помогает, подсвечивает», — говорит автор видео.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске после мощного взрыва загорелась однокомнатная квартира в жилой многоэтажке на четвертом этаже по адресу улица Сююмбике, дом 42. Пожарные ликвидировали возгорание в 21:47.

Как сообщили «360» в региональном управлении МЧС, о причинах ЧП пока ничего не известно. Обстоятельства выясняются, на месте работают сотрудники экстренных служб. Службы пока сообщают о погибшем мужчине в квартире.