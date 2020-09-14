В Нижнекамске ликвидирован пожар в многоэтажке

В Нижнекамске произошел пожар в жилой многоэтажке. О причинах ЧП пока ничего не известно. На месте работают сотрудники экстренных служб. Пожарные уже ликвидировали возгорание.

«Горела комната. В 20:55 поступило сообщение о пожаре на четвертом этаже в квартире на улице Сююмбике, дом 42, Нижнекамск.», — сообщили «360» в региональном управлении МЧС.

В ведомстве также отметили, что в 21:47 огонь был полностью потушен. Обстоятельства взрыва пока уточняются, информации о погибших нет.

Очевидцы сообщили, что сначала прогремел взрыв — он якобы был очень сильным, едва не выбило стекла в соседнем доме.

Прокуратура Татарстана проверяет сообщение о взрыве газа.

UPD: В квартире обнаружено тело погибшего мужчины, личность устанавливается, сообщило издание kp.ru со ссылкой на МЧС.