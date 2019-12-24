Россиянам рассказали, когда начать готовить блюда к новогоднему столу

Роспотребнадзор напомнил, что торопиться с приготовлением салатов, закусок и горячих блюд для новогоднего стола не стоит. Пища очень быстро портится.

«Готовить закуски и горячие блюда заранее и в больших количествах неразумно: сроки годности очень коротки — от шести до 18 часов, далее в любом продукте начинаются процессы микробиологической порчи», — приводит «Интерфакс» текст сообщения федеральной службы. В Роспотребнадзоре отметили, что на первый взгляд порчу еды обнаружить трудно, а блюдами с истекшим сроком годности можно отравиться.

Все заготовки для новогодних угощений, по совету ведомства, необходимо хранить в холодильнике. После встречи Нового года всю оставшуюся пищу также нужно убрать в холод. Единственное, что можно оставить на столе, — это фрукты. И то лишь в том случае, если они целые. Все продукты для праздничного застолья Роспотребнадзор рекомендует покупать в проверенных магазинах. Приобретенные с рук мясо, овощи и прочие ингредиенты новогодних блюд могут быть несвежими.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал россиянам не ставить на новогодний стол блюда с добавлением майонеза. Жирная пища может дать нагрузку на печень и поджелудочную железу и испортить праздник.