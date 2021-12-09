Обрадованную снегом панду Диндин сняли на видео в Московском зоопарке

Панда Диндин из Московского зоопарка, увидев заснеженным свой вольер, обрадовалась и начала кувыркаться. Видеозапись с весельем Диндин в снегу опубликовала пресс-служба столичного зоопарка в своей группе во «ВКонтакте».

«Кажется, мы знаем, как все проведут ближайшие выходные. Как наша Диндин в это снежное морозное утро», — написали представители зоопарка. Там отметили, что Диндин еще совсем малышка — она любит кувыркаться в сугробах, а также играть со снежками и кататься с горки.

Диндин, как отметила пресс-служба Московского зоопарка, собрала в себе одновременно гибкость, пластику, а также неуклюжесть.

В марте пандам Жуи и Диндин подарили картонные арт-объекты в виде «робопанд». Подарки были сделаны в честь Всемирного дня панд. Диндин поначалу была удивлена, но довольно быстро освоилась и лапами разорвала свою «робопанду». Панда Жуи воспринял подарки с не меньшим интересом, в своей манере «пришел-увидел-победил». Видеозапись «расправы» над «робопандой» также разместила пресс-служба Московского зоопарка.