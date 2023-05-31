Интересное 31 мая 2023, 16:29 Американский ученый заявил о нахождении инопланетян среди жителей Земли Профессор из Стэнфорда Гарри Нолан: среди землян живут инопланетяне Stephen Leonardi / Unsplash

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На Земле долгое время обитали инопланетяне, заявил профессор Стэнфордского университета (США) Гарри Нолан. По его словам, пришельцы до сих пор живут среди землян, однако распознать их не так-то просто, сообщила газета The Daily Mail.

Нолан выступил на конференции «Пентагон, внеземной разум и разбившиеся НЛО» в Манхэттене. Ученый отметил, что вероятность присутствия пришельцев на Земле составляет 100%.

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«Они (инопланетяне — прим. ред.) появляются и говорят: „Кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме?“» — отметил профессор.

Он предположил, что представители внеземной цивилизации могут «носить кожаные костюмы», но проблема не в этом. По словам Нолана, люди пока не научились выявлять пришельцев.

Специальные датчики обнаружения НЛО в США фиксировали несколько подобных случаев, но сотрудники Пентагона пока не нашли подтверждения фактов посещения Земли инопланетянами, сообщили «Известия». С 2004 по 2021 годы власти получили 144 сообщения о потенциальных неопознанных летательных объектах.

Ранее футболист «Локомотива» Артем Дзюба признался, что верит во внеземную жизнь. Он уточнил, что скептически относится к возможности наступления конца света.