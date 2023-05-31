31 мая 2023, 16:29
Американский ученый заявил о нахождении инопланетян среди жителей Земли
Профессор из Стэнфорда Гарри Нолан: среди землян живут инопланетяне
На Земле долгое время обитали инопланетяне, заявил профессор Стэнфордского университета (США) Гарри Нолан. По его словам, пришельцы до сих пор живут среди землян, однако распознать их не так-то просто, сообщила газета The Daily Mail.
Нолан выступил на конференции «Пентагон, внеземной разум и разбившиеся НЛО» в Манхэттене. Ученый отметил, что вероятность присутствия пришельцев на Земле составляет 100%.
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«Они (инопланетяне — прим. ред.) появляются и говорят: „Кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме?“» — отметил профессор.
Он предположил, что представители внеземной цивилизации могут «носить кожаные костюмы», но проблема не в этом. По словам Нолана, люди пока не научились выявлять пришельцев.
Специальные датчики обнаружения НЛО в США фиксировали несколько подобных случаев, но сотрудники Пентагона пока не нашли подтверждения фактов посещения Земли инопланетянами, сообщили «Известия». С 2004 по 2021 годы власти получили 144 сообщения о потенциальных неопознанных летательных объектах.
Ранее футболист «Локомотива» Артем Дзюба признался, что верит во внеземную жизнь. Он уточнил, что скептически относится к возможности наступления конца света.
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