Метеорит низко пролетел над Шотландией и Северной Ирландией | 360°

Все новости

Спецоперация

15 сентября 2022, 07:54

Боевую работу групп огневого прикрытия армейской авиации показали на видео

Мир

15 сентября 2022, 07:43

Американское посольство заявило, что россияне не являются врагами для США и могут получать визы

Реклама

Мир

15 сентября 2022, 07:37

Путин прилетел на саммит ШОС в Самарканд

Общество

15 сентября 2022, 07:34

Челябинские спасатели отправили коллегам с Донбасса 5 тонн оборудования

Мир

15 сентября 2022, 07:24

CNN: бывший советник Трампа отдал Минюсту США документы по делу о штурме Капитолия

Спецоперация

15 сентября 2022, 07:21

Украинские боевики обстреляли Донецк

Мир

15 сентября 2022, 07:10

Королевский лучник упал в обморок рядом с гробом Елизаветы II — видео

Спецоперация

15 сентября 2022, 06:36

Власти Новой Каховки сообщили по попытке обстрела

Криминал

15 сентября 2022, 06:18

Гендиректора «Атомпромресурсов» объявили в международный розыск

Интересное

15 сентября 2022, 07:38

Метеорит низко пролетел над Шотландией и Северной Ирландией

UK Meteor Network: местные жители сообщили о метеоре в небе над Шотландией и Северной Ирла

Читать 360tv в

Более 200 жителей Шотландии и Северной Ирландии направили в UK Meteor Network, организацию, которая занимается сбором данных о метеорах, сообщения о космическом теле. Они отмечают, что метеор пролетел достаточно низко над землей.

«Большинство сообщений поступает из Шотландии и Северной Ирландии. Только что перевалило за 200», — говорится в сообщении организации на странице в Twitter.

Реклама

Очевидцы поделились кадрами этого события в соцсетях.

Реклама

Метеоролог Михаил Леус рассказал о падении крупного метеорита в своем Telegram-канале, указав, что его наблюдали в ночном небе над Шотландией и Северной Ирландией 15 сентября.

Ранее сообщалось, что метеорит пролетел в небе над Саудовской Аравией. Очевидцы смогли запечатлеть пролет небесного тела. Своими видео они поделились в социальных сетях.

Ролики с летящим по небу метеоритом сняты с нескольких мест и ракурсов. На одном из видео небо будто пронзает тонкая игла-вспышка, которая плавно исчезает с небосклона через несколько секунд после появления.

Видео

Космос

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама