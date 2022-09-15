Метеорит низко пролетел над Шотландией и Северной Ирландией | 360°

Интересное 15 сентября 2022, 07:38 Поделиться Telegram

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Viber Метеорит низко пролетел над Шотландией и Северной Ирландией UK Meteor Network: местные жители сообщили о метеоре в небе над Шотландией и Северной Ирла

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Более 200 жителей Шотландии и Северной Ирландии направили в UK Meteor Network, организацию, которая занимается сбором данных о метеорах, сообщения о космическом теле. Они отмечают, что метеор пролетел достаточно низко над землей.

«Большинство сообщений поступает из Шотландии и Северной Ирландии. Только что перевалило за 200», — говорится в сообщении организации на странице в Twitter.

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Очевидцы поделились кадрами этого события в соцсетях.

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Метеоролог Михаил Леус рассказал о падении крупного метеорита в своем Telegram-канале, указав, что его наблюдали в ночном небе над Шотландией и Северной Ирландией 15 сентября.

Ранее сообщалось, что метеорит пролетел в небе над Саудовской Аравией. Очевидцы смогли запечатлеть пролет небесного тела. Своими видео они поделились в социальных сетях.

Ролики с летящим по небу метеоритом сняты с нескольких мест и ракурсов. На одном из видео небо будто пронзает тонкая игла-вспышка, которая плавно исчезает с небосклона через несколько секунд после появления.

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