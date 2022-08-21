Метеорит пролетел в небе над Саудовской Аравией. Очевидцы смогли запечатлеть пролет небесного тела. Своими видео они поделились в социальных сетях.

Ролики с летящим по небу метеоритом сняты с нескольких мест и ракурсов. На одном из видео небо будто пронзает тонкая игла-вспышка, которая плавно исчезает с небосклона через несколько секунд после появления.

Следующий ролик был сделан, по всей видимости, из машины. Темное небо озаряется как днем, а затем также быстро все проходит.

Еще на одном видео запечатлен пролет небесного тела над макушками деревьев. Проходя сквозь облака, небо также как и на предыдущем ролике, озаряется ярким светом, а уже через долю секунды вспышка исчезает, не оставляя после себя следов.

Жители столичного региона могли наблюдать суперлуние в ночь на 14 июля. На темном небосводе Луна была на 30% ярче и на 14% крупнее, чем в апогее. Естественный спутник Земли находился на расстоянии всего 357,2 тысячи километров. Также москвичи заметили планеты Сатурн и Юпитер. Очевидцы поделились кадрами этого события в соцсетях.