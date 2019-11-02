Нерожденный ребенок показал на УЗИ знак победы
Джемма Хьюстон пришла на ультразвуковое исследование в Пейсли, Шотландия. Медики сделали ей УЗИ. На снимке видно, что будущий ребенок показал V-знак, означающий победу и мир.
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По словам будущей 21-летней матери, ее дочь никогда «не помогает» во время исследований и не ложится в правильное положение.
Девушка делает уже четвертое УЗИ, но пока что у нее нет ни одного нормального фото. Поэтому беременная женщина полагает, что ее дочка вырастет «настоящей дивой», как и она сама. Будущая мать посмеялась над очередным смешным снимком и пообещала показать его потом своей девочке.
Ранее снимок УЗИ показал британка, у которой в 44 года 21 ребенок — 11 девочек и 10 мальчиков. Они трижды обещала больше не беременеть. Тем не менее женщина в очередной раз оказалась в положении и надеется, что в этот раз родится мальчик — для ровного счета.