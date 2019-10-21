Многодетная мать ждет 22-го ребенка после трех попыток больше не рожать

Британке 44 года, и она уже на 15-м месяце беременности. У нее уже есть 11 девочек и 10 мальчиков. Так что теперь Рэдфорд надеется, что родит парня — для ровного счета. Она показала подписчикам снимок УЗИ.

И это при том, что в прошлом году Редфорд родила в последний раз и тогда же зареклась заводить новых детей. Двадцать одной беременности, считала она, более чем достаточно. Примечательно, что и 21-й ребенок стал для семьи незапланированным — она планировала не рожать после 20-го.

Семья зарабатывает на YouTube-канале и пекарне, в которой работают муж и дети Сью Редфорд. Когда-то пара собиралась остановиться на девяти детях, и Ноэль Редфорд даже сделал вазэктомию. Позднее супруги передумали, так что мужчина снова сделал операцию.

Судя по рассказам Сью Редфорд, они не получают пособия на содержание семьи. Живут в бывшем приюте и тратят около 300 фунтов (почти 25 тысяч рублей) в неделю на еду. Одного молока им требуется 18 литров в день.

Впрочем, по сравнению с 36-летней Мариам Набатанзи из Уганды миссис Редфорд не так уж и плодовата. Из-за редкой генетической особенности Набатанзи всегда рожает по двое — у нее уже 44 ребенка. Первых близнецов она родила в 13 лет и сейчас считается самой многодетной матерью в мире.

Муж бросил ее, оказавшись не в состоянии содержать столь большую семью. Впрочем, на помощь Набатанзи пришли врачи. Они провели женщине операцию, в результате которой она стала бесплодна.