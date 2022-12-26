Наука 26 декабря 2022, 23:50 Кнопки и цветной дисплей. Нейросеть создала прототип iPhone из СССР Нейросеть создала прототип iPhone из СССР

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Автор Telegram-канала «Нейросеть for Fun» показал, как могли выглядеть iPhone, изобретенные в СССР. Нейросеть создала три варианта изображения по этому запросу.

Все три смартфона тяжелые и увесистые, выполнены в цветах флага СССР (красный с желтым) и с символикой Советского Союза. На экране одного из них красуется бывший первый секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

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«Мало кто знает, что первые iPhone появились именно в СССР. Правда, были они тогда только у членов ЦК и звонили только Брежневу», — пошутил автор канала.

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Нейросеть представила «советский смартфон» как гаджет с кнопками, тумблерами и колесом для прокрутки. У одной из моделей оказался цветной дисплей.

Ранее журнал Science назвал одним из научных достижений года освоение области креатива нейросетями. Именно в 2022 году нейросети научились создавать фотореалистичные изображения на основе текста, а также стали проявлять креативность в программировании и вычислениях.