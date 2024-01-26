Интересное 26 января 2024, 19:27 «Недавно застукали». Попугай Бендер из Королева научился включать свет с помощью умной колонки Попугай из Королева освоил команду для умной колонки и научился включать свет Unsplash

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Подмосковный попугай по имени Бендер Громов сам выучил команду, благодаря которой может своим голосом включать свет в квартире. Хозяйка птицы рассказала об этом в соцсети «ВКонтпкте».

Талантливый попугай породы жако живет в Королеве. Из-за своих способностей птица вызвала недоумение у хозяев — они не могли понять, почему в доме таинственным образом включаются лампы. Оказалось, что Бендер регулирует освещение через умную колонку.

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«И вот недавно застукали, что Бендер сам научился через колонку „Алиса“ включать свет, когда ему скучно. Теперь этим вовсю пользуется!» — написала хозяйка питомца.

Пернатый также умеет петь песни и читать стихи. На опубликованных в Youtube кадрах видно, как попугай поет песни «Самый лучший день» Григория Лепса и «Я свободен» рок-группы «Кипепов». Бендер может зачитывать и классику: на одном из видео птица по памяти цитирует «Бородино» поэта Михаила Лермонтова.

Ранее житель Краснодара сообщил о продаже попугая, умеющего декларировать патриотические стихи. По словам хозяина питомца, птицу научили разговаривать, когда она была в магазине.