Интересное 01 мая 2023, 03:04 Названы имена победителей шоу «Маска» на НТВ Билан и Лазарев победили в четвертом сезоне шоу «Маска» на НТВ РИА «Новости»

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Певцы Дима Билан и Сергей Лазарев стали победителями четвертого сезона музыкального шоу «Маска» на НТВ. Решение о том, что первое место достанется сразу двум участникам в последний момент принял председатель жюри Филипп Киркоров, так как голоса между остальными судьями разделились поровну.

Билан выступал под маской Мамонтенка, Лазарев был в образе Скорпиона. Поделить между артистами первое место Киркоров попросил в качестве подарка себе на 56-летие.

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«Я хочу разделить свой голос поровну между двумя финалистами. Обещаю, что это в последний раз», — обратился к жюри артист.

Киркорова поддержали как организаторы шоу, так и зрители. Лазарев и Билан тоже обрадовались такому решение. Третье и четвертое места в проекте заняли Пудель (Лада Дэнс) и Мандрил (Эльчин Азизов).

В четвертом сезоне «Маски» приняли участие Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), Вадим Казаченко (Дикобраз), Жасмин (Пиковая дама), Виктория Дайнеко (Феникс). Радовали зрителей популярного проекта Ваня Дмитриенко (Ворон), Shena (Скунс), Горностай (Диана Анкудинова), Хомяк (Анита Цой), Мумия (Ярослав Сумишевский) и Мышонок (Наташа Королева).

Ранее участница четвертого сезона Виктория Дайнеко призналась, что ее костюм — Феникс — поначалу причинял ей сильную боль. Образ феникса певице понравился изначально. Но оказалось, что у костюма были тяжелые крылья.