Культура 20 марта 2023, 17:43 Виктория Дайнеко рассказала, что было самым сложным в шоу «Маска» РИА «Новости»

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Шоу «Макса» покинула Виктория Дайнеко, которая скрывалась под маской феникса. Певица в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что костюм первое время причинял ей сильную боль.

По словам артистки, ей сразу понравился образ феникса. Но оказалось, что у костюма были очень тяжелые крылья. По этой причине сначала Виктория Дайнеко уходила со съемок с сильной болью в спине. Но потом привыкла.

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Однако это не единственная сложность, которую заключал в себе костюм. Также у певицы практически полностью отсутствовал обзор. Таким образом, почти все время Дайнеко видела только покрытие сцены.

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«А для того, чтобы увидеть жюри и зрителей, надо было поднять голову. При этом мне казалось, что на видео это выглядит не очень красиво, поэтому я старалась не очень часто так делать. В какой-то момент на клюве моей маски стерлась краска. Когда его закрасили, обзор стал еще хуже и дышать в ней стало чуть тяжелее, наверное, потому что краска немного забила сеточку, через которую проходил воздух», — рассказала певица.

За ее уход с шоу голосовал бывший возлюбленный Виктории Дайнеко Алексей Воробьев. Он сказал, что сразу узнал, кто именно скрывается под маской. Но тем не менее пожелал, чтобы его экс-девушка покинула проект.

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