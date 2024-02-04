Интересное 04 февраля 2024, 13:26 Названо число исчезнувших языков народов России Перепись населения выявила смерть пяти языков народов России и один заснувший РИА «Новости»

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Результаты проведенной осенью 2021 года переписи населения показали, что народы России владеют 155 языками. Пять наречий считают мертвыми — без носителей и один — заснувшим, когда в речи остались только несколько слов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные аналитической записки «Список языков России в итогах Всероссийской переписи населения». подготовленной специалистами Института языкознания РАН.

Составители документа отметили, что несколько респондентов указали в качестве родного языка пять, которые лингвисты считают исчезнувшими (алеутский, керекский, айнский, сиреникский и югский), и один заснувший (орочский язык).

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Специалисты не исключили, что опрошенные россияне указали языки в качестве родного, так как относят себя к определенной национальности. Но в случае с айнским языком, на котором говорили жители Курильских островов, ситуация непростая: он исчез еще в начале XX века.

Последний активный носитель орочского языка, по данным Ассоциации коренных малочисленных народов Хабаровского края, умер в 2008 году. Но в переписи в качестве основной речи ее назвали 43 человека. По мнению авторов, они способны понимать и частично говорить, но не владеют языком в полном объеме. Такая же ситуация сложилась с ранее распространенным на Камчатке керекским языком, который указали четыре респондента. Эта речь в регионе исчезла между 1991 и 2005 годами.

По итогам проведенной переписи, рассказывая о ситуации с языками малых народов, организаторы пояснили, что в 2010 году в России насчитывалось 596 представителей народа орочи, из которых родной язык знали три человека. Чукотский знал каждый третий представитель национальности, эскимосский — каждый четвертый и корякский — каждый пятый. За 12 лет их число значительно сократилось.