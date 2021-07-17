Определен самый редкий язык России. Им владеет один человек

В десятку наименее распространенных в России языков вошли юитский, сиреникский, орочский, керекский и некоторые другие. Но самым редким является югский, входящий в енисейскую семью языком. В стране им владеет всего один человек.

Об этом ТАСС сообщили в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

«Владеет им, по данным последней переписи, только один житель страны. Уже в советские годы он считался практически исчезнувшим, использовали его редкие жители окрестностей города Енисейска и верховья Кети (правого притока Оби). Сохранился ли югский в языках общения местных жителей и каковы шансы на его восстановление — покажет предстоящая перепись населения», — рассказали в медиаофисе.

Юитским языком владеют четыре человека, сиреникским — пять, орочский знают восемь человек, а керекский — 10 человек в стране. В топ-10 наименее распространенных языков России вошли также алюторский, энецкий, чулымско-тюркский, алеутский и язык уйльта.

В медиаофисе пояснили, что сопоставление этих цифр позволяет экспертам оценивать возможность сохранения и развития таких языков. Это является одной из задач переписи населения.

В 2010 году в России насчитывалось 596 представителей этноса орочи и 482 алеута. Свой национальный язык знали три и 19 человек соответственно. На чукотском языке мог говорить каждый третий чукча. На эскимосском — каждый четвертый представитель народности. На корякском — каждый пятый коряк.

Русский назвали родным 85,73% участников переписи 2010 года. В топ-10 языков, которым владеет население вошли также английский, татарский, немецкий, чеченский, башкирский, украинский, чувашский, аварский и армянский.

Ведущий научный сотрудник Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, лексиколог Александра Ольховская обратила внимание, что во время пандемии общение по большей части ушло в интернет. По ее мнению, русский язык оброс американизмами.