Победительницей всероссийского конкурса «Миссис Россия — 2022» стала владелица международного гостиничного бизнеса Нина Банная. Финал конкурса прошел в столице в понедельник, 1 августа.

За звание «Миссис Россия» в этом году поборолись 25 финалисток со всей страны, отметил ТАСС. Самой молодой участницей стала 21-летняя жительница Ростова-на-Дону, самой взрослой — 64-летняя конкурсантка из Московской области.

Среди членов жюри в числе прочих присутствовали фотомодель Полина Диброва и кинопродюсер Вероника Бодянская. Провели конкурс актеры Александр Носик и Анна Калашникова.

Обладательница титула «Миссис Россия — 2022» получила возможность сняться в сериале «Зины в деле». Главную роль в проекте исполнит актриса Олеся Железняк.

Виктория Московская из Кемерово получила титул «Миссис Россия Globe 2022». Также ей досталось право представлять страну на международных конкурсах. Московская является мамой четырех сыновей. Ее старшему сыну 20 лет, а младшему девять. Возраст двух средних мальчиков — 15 и 12 лет.

На прошлой неделе обладательница титула «Мисс Украина Вселенная 2021» Анна Неплях потребовала от оргкомитета конкурса «Мисс Вселенная» отстранить от участия 22-летнюю россиянку Анну Линникову.