Москвичи «открыли купальный сезон» прямо в центре столицы

Жара в столице толкает горожан на необдуманные поступки. Например, мужчины, сильно желающие искупаться, но не потрудившиеся выбрать для этого специально отведенное место, открыли купальный сезон прямо на Чистых прудах. Их заплыв попал на видео.

Повторять их заплыв не рекомендуется даже в самые жаркие дни. А их прогнозируют уже в начале следующей недели. Власти настоятельно рекомендуют купаться только в специально отведенных для этого местах.