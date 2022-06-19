Жара придет в Москву в последние дни июня

Температура воздуха в Москве достигнет +30 градусов в последние дни июня, рассказал РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Потепление начнется в следующие выходные, но до этого москвичей ожидают сильные дожди.

«В начале последующей недели, 27 и 28 июня, в условиях малооблачной погоды воздух станет прогреваться до +25…+30 градусов. Это на шесть-семь градусов выше климатической нормы», — отметил Тишковец.

К концу следующей недели в столицу придет скандинавский антициклон — он и принесет долгожданное потепление и солнечную погоду. В пятницу, 24 июня, и субботу будет уже до +26 градусов, в воскресенье — до +28.

А за рабочие дни предстоящей недели, с 20 по 24 июня, в Центральной России прольется половина месячной нормы осадков — до 40 миллиметров. В понедельник будет особенно дождливо ночью и утром, при этом температура воздуха не поднимется выше +15 градусов. Днем, когда немного распогодится, столбик термометра поднимется максимум до +23.

Самым холодным днем должен стать вторник — даже в середине дня будет максимум +20. Дожди продолжатся и во вторник, и в среду, и в четверг, при этом каждый день будет незначительно теплеть. Наконец в пятницу воздух прогреется до +21... +26 градусов.