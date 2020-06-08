Москвичам напомнили, как начиналось строительство панельных домов

Тогда их называли «домами из готовых квартир». Считалось, что фрагменты стен и перекрытий, а также лестницы и площадки, были сделаны на заводах. А монтировались дома на месте.

Действительно возведение таких домов было менее трудоемким и занимало меньше времени. Трудовые затраты сократились на 35-40%, а строительство занимало 15-20 дней.

Первые опытные здания были возведены в Новых Кузьминках, в Минске, Киеве, Перми и Находке. Дома понравились москвичам, и уже к 1950 году на Хорошевском шоссе появились 15 таких зданий. Результат архитектурного эксперимента был признан удачным, и власти решили к 1960 году ежегодно строить до 20 миллионов квадратных метров жилой площади.

Панельные дома до сих пор строят по всей России, они занимают 50% общего объема строительства.

В 2020 году в Подмосковье будут отремонтированы фасады 640 домов. В 438 жилых зданиях проведут утепление с использованием системы навесного фасада, в 202 — отремонтируют панельные и кирпичные фасады.