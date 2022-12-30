Интересное 30 декабря 2022, 09:51 Моряки нашли в Бермудском треугольнике заброшенный корабль-призрак The Sun: в Бермудском треугольнике моряки обнаружили яхту без признаков жизни на борту freepik

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Яхтсмены обнаружили в Атлантическом океане в Бермудском треугольнике корабль-призрак без людей на борту. Об этом сообщил The Sun.

Обеспокоенные тем, что внутри могут быть люди, моряки из Ocean Research Project («Проект по исследованию океана») поднялись на борт. Один из членов команды Мэтт Рузерфорд снял происходящее на видео.

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«Это пугающе заброшенный парусник. Woolfhound из ирландского яхт-клуба. Я понятия не имею, что внутри. Сейчас пойду посмотрю и надеюсь, что не найду трупов или чего-то подобного», — сказал он.

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Исследовав, моряки выяснили, что на борту никого нет, и решили отбуксировать судно. Однако по пути им пришлось перерезать буксировачный трос, поскольку тот зацепился за руль их яхты и чуть не сломал его.

Позже выяснилось, что заброшенное судно Woolfhound принадлежало шкиперу Алану Макгеттингану из Королевского Ирландского яхт-клуба. За два месяца до обнаружения яхта попала в шторм и серьезно пострадала. Команде пришлось оставить судно. Моряков доставил на берег греческий грузовой корабль.

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