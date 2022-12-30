Интересное 30 декабря 2022, 08:50 Пожелали всем мира и любви. История письма в бутылке, которую в 2016 году бросили в море Денис и Наталья из Домодедова Автор письма в бутылке Денис рассказал историю создания в 2016 году послания в будущее Unsplash

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Несколько дней назад в соцсетях на страницах для жителей Домодедова стали разыскивать неких Дениса и Наталью. Шесть лет назад они, отдыхая в Абхазии, решили отправить в море послание в бутылке. «360» разыскал Дениса, чтобы узнать, как такая идея пришла им в голову и почему пара выбрала именно эти слова для отправки в будущее.

«Всем привет! Мы прилетели 2 июня 2016 года в Гагры, район Белые Скалы, Абхазия. С погодой повезло не очень, но мы все равно рады, что отдохнули. Хотим пожелать всей планете, всем странам Добра, Мирного неба над головой и никаких войн. Если вы нашли это послание, будьте счастливы и любимы. А мы, Денис и Наталья, уже счастливы и любим друг друга. 8.06.2016 Домодедово»

В комментариях читатели назвали записку фейком. В качестве аргумента неверующие заявили, что бутылка слишком чистая. Пообщавшись с Денисом, становится ясно, что письмо — настоящее.

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«Сидели на берегу Черного моря моря, говорю: „Давай послание какое-нибудь напишем, может, в будущем бутылку найдут“. Ну написали. Бутылка у нас была с водой простая пластиковая, набрали туда камешков, чтобы она чуть-чуть притонула, но плавала. Положили записку туда. У Наташи был лак для ногтей красный, обмазали им горлышко, чтобы пробка погерметичней была, закрыли, пустили. Еще смайлик нарисовали, тоже лаком для ногтей», — рассказал Денис.

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На эту идею его натолкнула похожая история, случившаяся в тот год.

«Вы знаете, в том году какой-то репортаж такой был, как где-то мальчик нашел бутылку. Ну я и предложил тоже отправить», — сказал собеседник «360».

«Это же мы писали!»

Спустя столько лет, живя уже почти в 2023 году, автор письма случайно увидел свой почерк в ленте новостей. Денис признался, что очень этому удивился, потому что успел забыть про эту затею.

«А тут что-то во „Вконтакте“ сижу, смотрю — вроде мой почерк, 16-й год. Это же мы писали! Мы думали, что бутылка может вернуться, но знаете, даже год прошел, я уже, наверное, про нее забыл. Бутылку эту как-то я вообще не вспоминал. Работа, дом, работа, вот это вот все», — поделился Денис.

Читая записку, конечно, хочется узнать и про второго автора морского послания — про НатальЮ. Денис рассказал, что встречался с Наташей, но сейчас пара распалась.

«Наташа — моя девушка бывшая. К сожалению, мы уже не вместе», — сказал он.

Чтобы на Земле был мир

В своем письме Денис и Наталья пожелали всей планете мира и добра. Кажется чудом, что это послание дошло до нас именно сегодня.

«Да, может быть, это знаки, потому что в те годы как раз с Украиной была проблема, и мы решили написать, [пожелать], чтобы был мир на Земле. Конечно, что-то такое есть в этом…», — добавил Денис.

Действительно, эта история особенно в канун нового года кажется невероятной. Несмотря на легкую грусть, которую она оставляет, остается надеяться, что все пожелания Дениса и Натальи из 2016 года сбудутся. И будет мирное небо над головой, и все будут счастливы и любимы.