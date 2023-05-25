Эксклюзив 25 мая 2023, 17:59 Миколог объяснил, можно ли есть шампиньоны с московских газонов Миколог Вишневский: не стоит злоупотреблять шампиньонами, собранными в черте Москвы Unsplash

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На московских газонах из-за обильных дождей выросли шампиньоны. Миколог, кандидат биологических наук, председатель РОО «Русское микологическое общество» Михаил Вишневский рассказал «360», можно ли есть такие грибы.

«Шампиньоны — скоростные грибы. Они формируются в течение суток. Дальше грибница накачивает его водой как воздушный шарик», — объяснил ученый, подчеркнув, что опытные грибники всегда собирают только молодые шампиньоны.

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Также с этими грибами связано много мифов. Например, что они впитывают все на свете.

«Но все, что в них входит токсичное для человека, находится в виде водного раствора. Поэтому как легко входит, так легко и выходит», — заверил миколог.

Перед употреблением самостоятельно собранные шампиньоны надо тщательно промыть, разрезать пополам и предварительно отварить, отметил Вишневский. Это избавит грибы от 95% токсинов, в первую очередь от солей тяжелых металлов.

«Несколько раз в сезон можно себе позволить собирать грибы даже в черте города на газонах. Но злоупотреблять этим не стоит», — подытожил эксперт.

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