Суперлуние с гигантской и яркой Луной в Москве сняли на видео

в Сети опубликовали видео Суперлуния, за которым жители столичного региона могли наблюдать в ночь на 14 июля. Естественный спутник Земли находился на расстоянии всего 357,2 тысячи километров.

На темном небосводе Луна была на 30% ярче и на 14% крупнее, чем в апогее. Обычно она находится в 385 тысячи километров от Земли, но в момент перигея спутник стал ближе на 23 тысячи километров. Если этот момент совпадает с полнолунием, то это явление зовут Суперлунием.

В ночь на четверг москвичи также заметили планеты Сатурн и Юпитер. Газовые гиганты располагались восточнее Луны и были видны невооруженным глазом.

В 2033 году жители Дальнего Востока могут увидеть полное солнечное затмение, рассказал сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени Штернберга. Однако американцы увидят затмение Солнца Луной намного раньше — в 2024 году.