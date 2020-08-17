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    17 августа 2020, 22:38

    Мальчик спустя два года нашел потерянную деталь Lego у себя в носу

    Александра Каширина

    У семилетнего мальчика из носа выпала деталька Lego, которую он потеряд два года назад. Избавиться от инородного тела ему помогли мамины кексы. Об этом написал The Guardian.
    Мальчик спустя два года нашел потерянную деталь Lego у себя в носу

    В 2018 году Самир Анвар из города Данидин, расположенного на юге Новой Зеландии, случайно вставил себе в нос маленькую деталь игрушечного набора. Когда родители отвели его к врачу, то тот не смог найти предмет в носу у мальчика. Так как он доставлял ребенку никакой боли, родители решили, что деталь просто потерялась, и забыли об этом.

    Однако 16 августа мама Самира испекла кексы. Мальчик вдохнул их запах и вдруг почувствовал боль в носу. Когда Самир высморкался, из его носа выпала маленькая рука персонажа Lego. «‎Я удивился и испугался», — рассказал ребенок. Его родители шутят, что деталь можно отдать в музей.

    Ранее клинический психолог Артур Гараганов рассказал, что давать ребенку планшет можно с двухлетнего возраста. Дети должны играть в современные обучающие и развивающие игры с некоторыми ограничениями, чтобы не оторваться от реальности.

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