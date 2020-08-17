Мальчик спустя два года нашел потерянную деталь Lego у себя в носу

В 2018 году Самир Анвар из города Данидин, расположенного на юге Новой Зеландии, случайно вставил себе в нос маленькую деталь игрушечного набора. Когда родители отвели его к врачу, то тот не смог найти предмет в носу у мальчика. Так как он доставлял ребенку никакой боли, родители решили, что деталь просто потерялась, и забыли об этом.

Однако 16 августа мама Самира испекла кексы. Мальчик вдохнул их запах и вдруг почувствовал боль в носу. Когда Самир высморкался, из его носа выпала маленькая рука персонажа Lego. «‎Я удивился и испугался», — рассказал ребенок. Его родители шутят, что деталь можно отдать в музей.

Ранее клинический психолог Артур Гараганов рассказал, что давать ребенку планшет можно с двухлетнего возраста. Дети должны играть в современные обучающие и развивающие игры с некоторыми ограничениями, чтобы не оторваться от реальности.