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    09 августа 2020, 08:55

    Назван возраст, с которого детям можно давать планшет

    Андрей Иванов

    Давать ребенку планшет можно с двухлетнего возраста. Дети должны играть в современные обучающие и развивающие игры с некоторыми ограничениями, чтобы не оторваться от реальности. Таким мнением поделился с радио Sputnik клинический психолог Артур Гараганов.
    Назван возраст, с которого детям можно давать планшет

    «Планшет можно давать и двухлетним детям, если они будут использовать обучающий или развивающий интерфейс. Если этот интерфейс помогает им формировать коммуникативные навыки или мелкую моторику, то он должен органично вплетаться в их образовательную или повседневную игровую деятельность», — заявил Гараганов.

    Психолог подчеркнул, что дети должны играть в обычные игрушки и настольные игры, но планшеты исключать нельзя, чтобы не оторвать ребенка от реальности. Гараганов считает, что опасность планшета для детей преувеличена и не имеет под собой реальных оснований. По мнению специалиста, виртуальные развлечения могут помочь ребенку в будущем стать специалистом в сфере высоких технологий и IT.

    Ранее ученые призвали родителей дошкольников отгородить своих детей от смартфонов и планшетов, которые тормозят развитие восприятия, внимания, воображения и наглядно-образного мышления.

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