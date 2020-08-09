Назван возраст, с которого детям можно давать планшет

«Планшет можно давать и двухлетним детям, если они будут использовать обучающий или развивающий интерфейс. Если этот интерфейс помогает им формировать коммуникативные навыки или мелкую моторику, то он должен органично вплетаться в их образовательную или повседневную игровую деятельность», — заявил Гараганов.

Психолог подчеркнул, что дети должны играть в обычные игрушки и настольные игры, но планшеты исключать нельзя, чтобы не оторвать ребенка от реальности. Гараганов считает, что опасность планшета для детей преувеличена и не имеет под собой реальных оснований. По мнению специалиста, виртуальные развлечения могут помочь ребенку в будущем стать специалистом в сфере высоких технологий и IT.

Ранее ученые призвали родителей дошкольников отгородить своих детей от смартфонов и планшетов, которые тормозят развитие восприятия, внимания, воображения и наглядно-образного мышления.