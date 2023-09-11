11 сентября 2023, 20:35
Лежа 600 часов. На чемпионате лени в Черногории пошли на новый рекорд
Участники чемпионата лени в Черногории установили новый рекорд
Участники ежегодного чемпионата лени установили новый рекорд, пролежав 600 часов, сообщило издание CGTN. И это еще не окончательный результат — соревнование на звание самого ленивого еще не завершилось.
В черногорском курортном городе Брезна каждый год выявляют чемпиона по лени. В этом году соревнование стартовало 18 августа и продолжается до сих пор.
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По правилам чемпионатаучастники должны проводить все время в горизонтальном положении. Они могут читать, смотреть кино, пользоваться гаджетами. Вставать можно один раз в восемь часов — чтобы отойти в туалет.
Еду и напитки для участников предоставили организаторы соревнования. Главный приз в тысячу евро достанется тому, кто сможет «перележать» всех соперников.
В этом году в конкурсе принял участие 21 человек. Спустя три недели семеро из них все еще борются за главный приз. При этом предыдущий мировой рекорд по лежанию уже побит: в 2021 году Дубравка Акшич пролежала 117 часов.
Психологи Александр Кичаев и Марсель Сультеев объясняли «360», зачем человеку нужна лень и почему люди порой участвуют в странных соревнованиях.
Черногория
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