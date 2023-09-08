Общество 08 сентября 2023, 17:00 Тысяча евро самому ленивому. Зачем люди участвуют в странных соревнованиях Социальный психолог Кичаев: у лени есть свои преимущества и польза для человека Freepik

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Семь человек непрерывно лежат и сражаются за заветный титул «самого ленивого гражданина» — это соревнования по лени, которые ежегодно проводят на севере Черногории. Участникам можно есть, пить и пользоваться гаджетами. Всегда ли лень портит жизнь человека и какие еще необычные конкурсы проводят в мире, выяснил «360».

Просто поваляться — это спорт

В Черногории 18 августа начался чемпионат по лени, побивший прошлогодние мировые рекорды. Соревнования еще не завершились, но уже стали самыми длительными за всю историю конкурса, сообщил The Guardian.

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Необычный вид состязания появился в этой адриатической стране 12 лет назад, чтобы высмеять популярный миф о лени черногорцев. Победитель получит вознаграждение — 1000 евро.

Семь участников уже побили предыдущий зафиксированный мировой рекорд, установленный Дубравкой Аксич, которая провела лежа 117 часов. В 2022 году победителем стал Жарко Пиянович — он выдержал 60 часов беспрерывной лени.

Правила предусматривают запрет на стояние или сидение. За этим следует немедленная дисквалификация.

Однако «спортсменам» разрешают каждые восемь часов выделять 10 минут, чтобы сходить в туалет. Можно есть, пить, использовать мобильные телефоны и ноутбуки.

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Лень — зло?

Лень — состояние, которое каждый ощущал в той или иной степени в разные моменты жизни. Ее обычно рассматривают как что-то негативное, однако социальный психолог Александр Кичаев объяснил «360», что это далеко не так.

— Сбалансированная жизнь. Состояние покоя помогает научиться более сбалансированному образу жизни, где есть время и для труда, и для отдыха. В противном случае, напомнил психолог, постоянное поглощение работой и обязанностями безо времени на отдых может привести к выгоранию и психическим проблемам.

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— Отдых и восстановление. Когда мы чувствуем усталость, желание оставить дела на потом — это способ организма сказать, что он нуждается в отдыхе и восстановлении.

Постоянно подавлять лень не стоит, в некоторых случаях переутомление может перерасти в болезнь. Важно уметь прислушиваться к себе.

Лень — способ релаксации, адаптации, накопления сил и мыслей. Практически все философы — ленивцы. Все идеи рождаются только в состоянии покоя. Александр Кичаев

— Источник вдохновения. Если человек чувствует отсутствие мотивации делать какую-то задачу, это может быть сигналом, что стоит найти более эффективный и интересный способ ее выполнения. По словам Кичаева, лень может стимулировать к поиску новых методов и подходов.

«Лень — двигатель прогресса. Человек не очень хотел бы двигаться и что-то делать, как и животные. Это в природе человека — исключение действий, которые не способствуют выживанию», — сказал собеседник «360».

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— Снижение стресса. С помощью лени, как бы это ни было удивительно, можно снизить уровень стресса. Позволив себе немного расслабиться и ничего не делать время от времени, человек снижает уровень тревожности, а симпатическая нервная система отдыхает.

Но должен быть баланс. Слишком долгое бездействие может привести к прокрастинации и упущению важных возможностей. В некоторых случаях — к депрессивному состоянию и апатии.

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Пять странных соревнований в мире

Социальный психолог отметил, что большинство экстремальных соревнований — ниша маркетологов. Людей манит что-то новое и необычное, поэтому они выбирают такие мероприятия.

Экстремальная глажка

Люди со всего мира съезжаются в Англию, чтобы погладить вещи: от брюк до тончайших шелковых рубашек. Любители экшена готовы отутюжить воротничок, находясь даже в самом нелепом и неудобном положении.

Этот спорт зародился в 1997 году, а придумал его британец Фил Шоу. Однажды он вернулся домой после тяжелого рабочего дня на трикотажной фабрике. Там его ждала мятая одежда, а британец хотел посвятить вечер скалолазанию. Тогда Фил решил объединить два вида деятельности в новый экстремальный вид спорта.

Википедия

Альтернативный матрас

Россияне отличаются не меньшей креативностью и духом соперничества. Каждый август мужчины и женщины окунаются в воды рек на надувных куклах — Bubble Baba Challenge.

Участники должны проплыть всю дистанцию вместе с резиновой куклой. «Плавательное средство» можно принести с собой или арендовать на месте чемпионата.

РИА «Новости»

Тучка-тучка, вовсе не медведь

Пчеловоды в Китае каждый год соревнуются, кто привлечет больше пчел. Цель — облепить себя насекомыми с головы до ног, пока не получится «пчелиное пальто».

На ком больше пчел, тот и победил. Рекордсмен книги Гиннесса привлек около 39 килограммов пчел, то есть приблизительно 350 тысяч насекомых. Соперничают любители меда и пасек без защиты, а из одежды на них лишь плавки и очки.

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Борьба с аллигатором

Этот вид спорта появился на основе техники индейцев-семинол, которую они использовали, чтобы захватить и транспортировать живого аллигатора в лагерь как добычу. Сейчас это состязание Freestyle Alligator Wrestling Competitions (FAWC), для участия в котором борцы платят по 250 долларов.

В борьбе действуют строгие правила, гарантирующие, что ни одно животное не пострадает.

Донеси меня, если сможешь

Соревнования по переноске жен распространено по всему миру. В средневековой Эстерландии — территория, где сейчас живут финны, — традиция появилась из-за острой нехватки женщин и необходимости воровать их и нести на плечах через леса и равнины.

Участникам предлагают пронести свою вторую половину через полосу препятствий. Длина дорожки составляет 253,5 метра. Она вся посыпана песком и гравием, а также оснащена водными препятствиями. В качестве приза организаторы предлагают пиво в количестве, эквивалентном весу жены.

Соревновательный дух полезен для человека

Психолог Марсель Сультеев добавил, что порой люди выбирают странные виды соревнований, чтобы привлечь к себе внимание. Так они получают эндорфин и дофамин от экстрима. А в случае победы ощущают признание, тем самым заполняя пустоты и недостаток любви в детстве.

По словам эксперта, любые состязательные процессы важны для общества. Это своего рода проверка на прочность, чтобы осознать потенциал и навыки. Через необычные вызовы самому себе мы знакомимся со своей личностью.

«Если человек видит цель, пусть даже слегка деструктивную, он ее добивается и получает гормоны счастья и радости. Человек стремится и к призу, и к проверке себя», — подытожил психолог.