Курьер «Яндекс. Еды» помог москвичке, у которой начались роды

Московский курьер «Яндекс. Еды» Мирлан Жамалдинов попал в крайне нестандартную ситуацию. Он поднялся в квартиру одной из клиенток и обнаружил, что у нее начались схватки. Об этом 360 рассказала служба поддержки сервиса.

Мирлан развозил заказы и одна из клиенток долго не брала трубку. Он поднялся в ее квартиру и обнаружил, что у женщины неожиданно начались схватки и она очень напугана.

Курьер не растерялся, он оперативно вызвал скорую и дождался врачей, которым передал девушку. А потом поехал дальше доставлять заказы.

Позже женщина позвонила в службу поддержки «Яндекс. Еды», чтобы поблагодарить Мирлана, оказавшего ей помощь. Она рассказала, что с ней все хорошо и у нее родился сын.

Накануне «Яндекс.Еда» и Delivery Club одновременно перестали работать. При попытке зайти на сайты сервисов появлялось сообщение об ошибке. Сбой устранили достаточно быстро, о его причине компании не рассказали.