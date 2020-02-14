Россия может остаться голодной: «Яндекс.Еда» и Delivery Club перестали работать

Крупнейшие сервисы доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club одновременно перестали работать. Невозможно сделать заказ ни в приложениях, ни на сайтах. Причины сбоя не сообщают.

При попытке зайти на сайт Delivery Club пользователей переправляют на страницу ошибкой. «У нас на пути возникли препятствия» — сказано на странице. Пользователям предлагают подождать, пока трудности закончатся. При обновлении страницы или попытке возврата на главную выскакивает сообщение, что сервис не подключен «к данному адресу» — при этом никакого адреса не указано.

Невозможно было достучаться и до страницы «Яндекс.Еды». На момент публикации новости, правда, сервис заработал.

По какой причине произошел сбой, да еще и одновременно, сообщений не поступало. Оперативно получить комментарий пресс-служб сервисов не получилось.

Пользователи пожаловались в соцсетях, что они голодают. В «Яндекс.Еде» призвали держаться. В Delivery Clubтак и не ответили.