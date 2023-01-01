Интересное 01 января 2023, 00:30 Кубок мира по горным лыжам в Италии прервали из-за выбежавшей собаки Собака выбежала на лыжную трассу и прервала проведение Кубка мира в Италии Tadeusz Lakota / Unsplash

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В итальянском Бормио состоялся этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Соревнования пришлось прервать из-за выбежавшей на трассу собаки, сообщило издание Eurosport.

Журналисты уточнили, что собака принадлежала одному из зрителей. В какой-то момент она сорвалась с поводка и ринулась на спуск. Организаторы Кубка мира тут же приостановили соревнования, а стюарды отправились на поимку четвероного.

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Преимущество оказалось за питомцем: собака не только не далась в руки, но и показала впечатляющий результат — настолько быстро финишировала. За погоней наблюдали и сами спортсмены, и зрители. Они смеялись и снимали происходящее на смартфоны.

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Спустя пять минут собака нашла лазейку в ограде и покинула трассу. Соревнования возобновили, а победителем стал швейцарец Марко Одерматт.

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