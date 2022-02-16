Полутораметровая змея прервала футбольный матч в Гватемале

Огромная змея выползла на поле во время футбольного матча в Гватемале. Матч из-за этого пришлось остановить, написал «Ридус».

Судя по всему, змея не была безобидной. Футболисты испугались ее и старались к ней не приближаться. Справиться с необычной гостьей удалось не сразу. Сначала на поле выбежали сотрудники полиции и попытались забить полутораметровую змею щитами. Но это оказалось не так просто сделать. После этого нескольким мужчинам все же удалось схватить ее. Змею поместили в мешок и унесли с поля. Вскоре матч возобновили.

Случаи, когда из-за выбежавших на поле животных приходится остановить футбольный матч, не так уж редки. Но не все из них попадают в СМИ. Широкую известность получил, например, случай рыжим котом, выбежавшим на поле в матче 1/8 финала Лиги чемпионов в 2018 году. А из-за появления на поле собаки приостановили матч шестого тура Лиги чемпионов 2017/2018 — тогда собака решила, что с ней играют и долго не желала покидать стадион.