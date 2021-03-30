Крупный патч выпустили для видеоигры Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED выпустила крупный патч версии 1.2 для видеоигры Cyberpunk 2077, сообщили на официальном портале производителя, написала «Общественная служба новостей».

По информации разработчиков, благодаря обновлению улучшится качество проекта. Пользователи заметят изменение графики и звука в лучшую сторону. Отмечается, что новая версия игры уже доступна и на персональных компьютерах, и на приставках.

Ранее сообщалось, что российские телезрители высоко оценили аниме-сериал от Netflix «Dota: Кровь дракона» по мотивам игры Dota 2. Он попал в топ-5 рейтинга стриминговой платформы после премьеры, которая состоялась 25 марта.

Популярность сериала была выше только в Болгарии и на Филиппинах. Рейтинг опубликовал Netflix на своем официальном аккаунте в Twitter. Также среди высоко оценивших сериал пользователи из Сербии и Украины.

Российские телезрители делились своим мнением о каждой просмотренной серии в Twitter под хештегом #DotaDragonsBlood. Одни писали, что захватывает каждая серия, другие были недовольны прорисовкой персонажей и сюжетом. Многие отметили, что посмотрели сериал из-за любви к игре и вселенной