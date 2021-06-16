Краш-тест: дятел докопался до фотоловушки под Петербургом

В Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленобласти дятел устроил краш-тест для фотоловушки. Птица била клювом по стеклу, пока окончательно не доломала технику.

Черный дятел посчитал очень привлекательным кружок внутри записывающего устройства, и как написали сотрудники заповедника в соцсетях, пока он не расковырял камеру да винтиков, не успокоился.

Научные сотрудники в конце концов решили, что фотоловушка нуждается в спасении. Наблюдавшие за пернатым вандалом кураторы нашли технику в печальном состоянии. Ей теперь требуется серьезный ремонт.

«Вандализм в заповеднике! Черный дятел решил, что на его участке не должно быть вмешательства в личную жизнь зверей и птиц — и уничтожил фотоловушку. Желна легко обнаружила замаскированное устройство, и в течение нескольких дней методично расковыривала понравившееся ей отверстие», — написали сотрудники заповедника.

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