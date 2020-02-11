«Хороший мальчик» побил мировой рекорд. Шесть мячиков в одну пасть

Золотистый ретривер из США по имени Финли установил рекорд Гиннесса, засунув в пасть сразу шесть теннисных мячиков.

Причем хозяева показали, что это не случайность, он делает так постоянно и явно кайфует от своего рекорда, потому что при попытке выманить хоть один из мячей заканчиваются полным провалом.

На ролике хозяйка просит Финли отдать ей мячик, чтобы кинуть ему, но пес непреклонен. Он сидит преисполненный чувством собственного достоинства, и не реагирует на провокации.

«Зачем иметь один теннисный мяч, когда у тебя может быть шесть?», — подписано видео.

Пользователи Сети отметили, что это самый хороший мальчик, которого они видели в своей жизни.

Ранее «360» писал про бывшего полицейского лабрадора Нобеля, который, благодаря ветеринарам из Подольска, получил вторую жизнь. В свои восемь лет пес учится ходить заново. Деревянные пороги и ступени ему пока не по силам. Но даже несколько самостоятельных шагов — уже большое чудо.