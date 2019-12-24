Крановый завод из Татарстана выпустил эротический календарь на 2020 год

Компания «Набережночелнинский крановый завод» выпустила очередной эротический корпоративный календарь. Его главной изюминкой являются сотрудницы и сотрудники предприятия, принявшие участие в дерзком проекте. В этом году календарь получил название «НИ СЫ».

Организованная в 1997 году компания производит грузоподъемное оборудование, осуществляет его монтаж и постгарантийное обслуживание. Чтобы привлечь внимание к своей продукции в 2007 году было принято решение выпускать эротический корпоративный календарь.

Как рассказывала «360» ведущая проекта Ольга Мозгунова, сотрудники участвуют в съемках на добровольной основе, и мужчин всегда больше, чем женщин. Для особенно откровенных фотографий приглашаются профессиональные модели. Заказчики и поставщики завода получают календарь бесплатно. Остальные желающие могут заказать его на сайте.

В этом году календарь обновили, появилась функция «дополненной реальности». С помощью специального приложения можно будет посмотреть небольшие видеоролики.