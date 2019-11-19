«Собственная изюминка»: на крановом заводе Татарстана рассказали историю «голого» календаря

Новый эротический календарь на 2020 год скоро выпустит Набережночелнинский крановый завод. Ведущая проекта Ольга Мозгунова рассказала «360», как и для кого его делают.

Идея возникла у генерального директора предприятия после одной из командировок. Правда, «тот» календарь, увиденный в одном из отелей Германии, был без эротического подтекста.

«Это, скажем так, собственная изюминка», — пояснила Мозгунова.

По ее словам, у завода нет штатного фотографа или оператора — просто приглашают работать одних и тех же специалистов из года в год. Сотрудники предприятия участвуют на добровольной основе, причем мужчин среди желающих сняться больше.

«На [съемку] видео оператора приглашали первый раз в прошлом году. Фотограф тоже много лет один и тот же. <…> Если возникает необходимость, то приглашаем моделей — если совсем откровенные съемки. Но в основном это наши сотрудники. В этом весь интерес. <…> Есть те, кто занимается [созданием календаря] из года в год», — поделилась подробностями руководитель проекта.

Весь тираж перед Новым годом завод направляет своим заказчикам и поставщикам — всем контрагентам, которые внесены в базу клиентов. Календарь они получают бесплатно. Желающие могут купить календарь на сайте.

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Опубликованный недавно на YouTube ролик Ольга Мозгунова объяснила желанием дать небольшой анонс, в которого вошел бекстейдж, «собранный в более доступный для народа вид».

Календарь в этом году будет обладать новой функцией — «дополненной реальностью». Скачав специальное приложение, пользователи смогут посмотреть небольшие видеоролики, связанные с размещенными в календаре кадрами.

Запросы на календарь, заметила ведущая проекта, приходят со всех уголков России. Завод никому не отказывает и отправляет готовый продукт. Некоторые стали коллекционерами и стремятся собрать все выпуски календаря.

«Весь процесс интересный, с шутками, можно сказать, что весь завод в этом участвует. Все знают, что у заказчиков и поставщиков они висят. <…> Съемки проходят именно на заводе. Многие просто приходят посмотреть», — рассказала Ольга.

Все ждут, что будет в новом календаре, и никто не смотрит на его создателей криво, заключила она.