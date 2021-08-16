Пару застукали за сексом на популярном курорте и обвинили в нарушении ковид-ограничений

Влюбленных застали за занятием сексом на популярном курорте в Сиднее (Австралия). Пара была замечена по пути вверх по скале на пляже Бонди. История привлекла внимание пользователей соцсетей и спровоцировала колкие замечания касаемо коронавирусных ограничений, введенных в городе.

Влюбленных застал врасплох пловец. Мужчина проплывал мимо Бонди в Тамараму, и сумел запечатлеть пару на нескольких фотографиях, сообщило Daily Mail.

На снимке, который был опубликован в группе Bondi Local Loop в Facebook, можно увидеть, как влюбленные наслаждаются моментом на выступе в скале, пока люди на вершине утеса наслаждаются пейзажем океана, не замечая парочку.

«Просто подумал, что это немного легкомысленно, учитывая время и новые ограничения», — сказал автор снимка изданию news.com.au. он также рассказал, что сделал фото прямо из воды, около 08:15 утра.

Позже пост был удален, но пользователи успели высказать свои колкие и ироничные замечания о том, соответствовала ли любовная встреча правилам безопасности и введенным коронавирусным ограничениям.

«Да это кардио, а также это улучшит ваше психическое здоровье», — отметил один из комментаторов.

Выходка влюбленных вызвала бы осуждение со стороны канадских ученых, которые уверены, что во время пандемии лучше всего практиковать виртуальный секс, но если контакт физический, то нужно проводить акт в масках и с презервативом. Той же политики придерживается и департамент здравоохранения Нью-Йорка. Там тоже советуют носить маску во время секса. Но отмечают, что через две недели после прививки можно отказаться от средств защиты дыхательных путей.