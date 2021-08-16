Канадские ученые рекомендовали в пандемию заниматься сексом только онлайн или в масках

Во время пандемии лучше всего заниматься сексом онлайн, но если контакт физический, то нужно проводить акт в масках и с презервативом. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на канадских ученых.

«Стоит временно уйти в онлайн. В пандемию лучше практиковать виртуальный секс. Если без половых контактов жизнь совсем не мила, необходимо использовать презервативы, мыть руки до и после секса, надевать маски во время акта и отказаться от поцелуев», — сказали ученые.

Тем не менее, специалисты уверены, что коронавирус не передается половым путем. Если контакт проходит в постели, то ученые посоветовали выбрать позы, которые не предусматривают контакта лицом к лицу.

Той же политики придерживается и департамент здравоохранения Нью-Йорка. Там тоже советуют носить маску во время секса. Но отмечают, что через две недели после прививки можно отказаться от средств защиты дыхательных путей. Тем же, кто не ставит прививку, вообще советуют пока не заниматься сексом.

В саратовском Минздраве рассказали, что секс после прививки может быть полезен. Просто нужно аккуратнее относиться к энергозатратам и выбирать более спокойные позы.